Trent'anni dalla strage di Capaci, a Triggiano una giornata di eventi nel segno della legalità

Il 23 maggio, giorno dell’anniversario della strage di Capaci, si svolgeranno gli eventi conclusivi del percorso iniziato con “Capaci di Legalità” nell’ambito delle commemorazioni del trentennale.

“Capaci di Legalità”, Triggiano 6-23 maggio 2022, è un‘iniziativa che si inserisce nel quadro tradizionale delle commemorazioni che il Comune di Triggiano intraprende per ricordare la strage di Capaci e il suo cittadino illustre Rocco Dicillo. Agente scelto del Reparto Scorte e Tutela della Polizia di Stato e membro della scorta di Giovanni Falcone ucciso nella strage insieme agli altri colleghi delle forze dell’ordine. L’iniziativa del comune di Triggiano di dedicare un intero mese alla memoria della strage è l’unica del suo genere in tutta la Puglia.

- La giornata inzierà alle 10.30 con la celebrazione di una Santa Messa nella chiesa di “Santa Maria Veterana. Alle 11.30 partirà, dal sagrato della chiesa, una marcia itinerante nel corso della quale verranno deposte tre corone d’alloro in memoria di Rocco Dicillo in altrettanti luoghi simbolo del comune di Triggiano. In Piazza Vittorio Veneto, dinanzi alla targa monumentale apposta sul muro del Palazzo Comunale, in Piazzale Martiri di Capaci, dinanzi alla stele monumentale per poi giungere al Cimitero Monumentale per deporre l’ultima corona sulla lapide del compianto cittadino.

- Alle ore 18.30, a conclusione dell’iniziativa, si svolgerà una tavola rotonda in memoria di Rocco Dicillo nel centro storico. Un momento per discutere di legalità, accostando la memoria e l’esperienza dell’agente della scorta di Giovanni Falcone all’attualità. Un momento di riflessione per fare il punto sugli ultimi 30 anni di lotta alla mafia e cercare di capire la realtà dei sistemi criminali di oggi. Alla tavola rotonda interverranno: Michele Dicillo fratello di Rocco, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, Antonio Donatelli sindaco del comune di Triggiano, Angela Finamore assessore alla Legalità del comune di Triggiano, Leonardo Palmisano presidente di Radici Future, don Vito Piccinonna direttore della caritas di Bari-Bitonto, Roberto Rossi procuratore capo della Dda di Bari-Foggia, Piero Rossi garante regionale persone sottoposte a limitazione della libertà, Gaetano Ruocco presidente nazionale ANSI e Rocco De Franchi Responsabile Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia. La moderazione è affidata a Francesco Strippoli, giornalista del Corriere del Mezzogiorno.

- A seguire, la serata si concluderà con il concerto della fanfara del 10° Reggimento carabinieri Campania (Na)