Al Teatro AncheCinema di Bari lo spettacolo 'T.R.E.N.T.A. Volte Buonanotte'

Sul palco del Teatro ANCHECINEMA di Bari, sabato 27 novembre 2021 alle ore 21.00, andrà in scena T.R.E.N.T.A. Volte Buonanotte, un concerto spettacolo ideato e interpretato da Simone Gamberi.

La Simone Gamberi Music Band & Theatre Company, infatti, è pronta a sbalordire il pubblico con uno show che porta in scena l’immaginario e le emozioni che hanno condotto il cantautore alla realizzazione dell’album T.R.E.N.T.A.

L'album, come lo spettacolo, è mosso da un'esperienza di viaggio del cantautore stesso, il quale ha trascorso circa sei mesi a vagabondare per il Paese, chiedendo alle persone di poter lavorare gratuitamente con loro in cambio di racconti di vita.

Ne emerge uno spaccato, intenso e toccante, in cui ogni singola vita diviene simbolo universale di bisogni ed emozioni, degni di essere raccontati e messi in musica.

Nel corso della sua carriera, Simone Gamberi, oltre ad essere stato uno dei finalisti del “Festival di Sanremo Giovani” del 2015, ha vinto i concorsi nazionali “Sottotoni” di Venezia e “Dallo stornello al rap” nel 2017. Nel 2018 si è classificato terzo al concorso nazionale “Sanremo Rock”, vincendo anche il premio della critica.

Nel 2020 il cantautore ha portato T.R.E.N.T.A. Volte Buonanotte alla vittoria del concorso nazionale “Je so pazz”, premio Pino Daniele.

La messa in scena del concerto spettacolo a Bari, è il risultato della collaborazione tra Andrea Costantino (direttore dell’ANCHECINEMA) e Fabrizio Guida (organizzatore di eventi e fotografo), che hanno fortemente voluto dare la possibilità al pubblico barese di assistere al magnifico show della Simone Gamberi Music Band & Theatre Company, che ci restituirà le tracce per una ricerca del sé. Un viaggio che ci lascerà più ricchi di come siamo partiti.

Ticket acquistabili a prezzo RIDOTTO entro il 20 novembre 2021, disponibili online su Eventbrite: bit.ly/TRENTAridotto

Ticket acquistabili a prezzo INTERO e sempre disponibili, in tutti i punti vendita VivaTicket, al botteghino dell’ANCHECINEMA e online: bit.ly/TRENTAvolte

Teatro AncheCinema | Corso Italia 112 BARI - Parcheggi MetroPark Corso Italia 138 + GestiPark Battisti + PoliPark