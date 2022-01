Tresette, mostra d'arte a Gioia del Colle

TRESETTE Esposizione d’arte in tre atti Progetto ideato e curato da Antonio Milano in collaborazione con Prossimamente Arte. 7 gennaio | 28 Gennaio 2022 Vernisage su invito e/o appuntamento: Venerdì 7 Gennaio 2022 | ore 07.07 pm Palazzo Romano Eventi, via Nazario Sauro 10, Gioia del Colle | Ba Tresette è una collettiva asincrona, suddivisa in tre settimane. In ogni settimana saranno esposti i lavori di tre gruppi differenti di artisti legati da un fil rouge estetico. Il nome dell’esposizione rimanda alla teoria delle “sette arti” propria di Ricciotto Canudo (Gioia del Colle, 2 gennaio 1877 – Parigi, 10 novembre 1923), considerato il primo intellettuale a compiere un pensiero critico e sistematico sul cinema. Oltre al citazionismo, il titolo Tressette racchiude, la non meno importante, componente ludica rimandando al popolare gioco di carte. Difatti parte della mostra vedrà il coinvolgimento dello spettatore attraverso l’ausilio del digitale tramite un catalogo sotto forma di mazzo di carte interattivo. Tresette è un intervento sul territorio, ampliato da conferenze, proiezioni cinematografiche sperimentali ed interventi sonori che mirano all’interloquire tra analogico e digitale, come fondamento dell’arte odierna per una nuova ripartenza culturale e sociale. Gli artisti: I° Atto dal 7 al 13 Gennaio 2022: Pierluca Cetera, Maurizio Di Feo, Nunzio Fucci, Nicola Genco, Irene Petrafesa, Massimo Ruiu, Carlo Michele Schirinzi II° Atto dal 14 al 20 Gennaio 2022: Marco Bacoli, Silvana Di Blasi, Stefano Cardaropoli, Nicola Curri, Raffaele Di Gioia, Alessio Fortunato, Simona Maiorano, Sara Matarrese, Cristiano Pallara, Claudio Zorzi. III° Atto dal 21 al 28 Gennaio 2022: Aurora Avvantaggiato, Damiano Azzizia, Angela Campobasso, Valentina De Florio, Cleonice Di Muro, Antonio Milano, Giancarlo Nunziato, Raffaele Vitto. __________________________________________________________________ Proiezioni: Francesco Dongiovanni Filippo Tolentino __________________________________________________________________ Conferenze: Maria Angelastri (Docente di storia dell’arte contemporanea. Accademia di belle arti di Bari) Giuseppe Ferrovecchio (Architetto) __________________________________________________________________ Musica: Vittorino Curci e Francesco Massaro __________________________________________________________________ Per visitare la mostra sarà necessario prenotare il proprio accesso sulla piattaforma Eventbrite, scegliendo una fascia oraria tra quelle disponibili. Sarà necessario esibire il Super Green Pass all'ingresso e indossare la mascherina di tipo FFP2 durante l'intera durata della visita. Info: +39 388 191 7158 Partner: Accademia di Belle Arti di Bari, I.I.S.S. “Ricciotto Canudo” di Gioia del Colle, 8rand.it, Cave Contemporary, I.I.S.S. “Rosa Luxembourg di Acquaviva” delle Fonti, Prossimamente Arte, Remi, ZNS Project. Con il patrocinio dell’Accademia di belle arti di Bari In collaborazione con IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti e del Liceo scientifico Riciotto Canudo di Gioia del Colle