Nella Masseria Capone a Putignano 'Tribute Concert to Rino Arbore'

Il 12 Giugno ad un anno dalla sua scomparsa (07/06/21) ci ritroveremo per un’intera giornata alla Masseria Capone ad omaggiare Rino Arbore, uomo sensibile e raffinato, artista schivo, contemporaneo e controcorrente, sempre fedele alla sua idea di radicale bellezza.

Il concerto toccherà alcuni dei suoi capolavori nei nuovi arrangiamenti prodotti dagli artisti che ne faranno parte, grazie alla direzione artistica di Mirko Signorile, che desidero ringraziare fortemente.

A seguire sul palco una Jam numerosa, (ogni musicista con il proprio strumento) e chi lo sentirà potrà raccontare o recitare qualcosa o semplicemente dedicare un pensiero a Rino.

La musica, i racconti, le poesie, toccano le parti più sensibili di noi rendendoci liberi, pertanto, vi aspettiamo numerosi tutti li, domenica 12 giugno.

Direzione artistica: Mirko Signorile

Location: Masseria Capone Giovanni Labate

Service: Angelo Pantaleo/Gennaro Mele

Videomaker: Niccolo' Accettura

l concerto si divide in due parti:

La prima dedicata ai brani di Rino (importante) e la seconda alla musica di insieme, pensieri, racconti e poesie)

Tra il concerto e la jam, l’intervento di una danzatrice (Federica Ro’) ballerà su Temporary life (brano dal titolo evocativo che fa parte da il titolo al suo ultimo lavoro pubblicato a maggio 2021)

L’evento è organizzato da me (autofinanziato) con la direzione artistica e preziosa di Mirko Signorile che vorrei mettesse in risalto.

Elenco Artisti:

Mirko Signorile, Kekko Fornarelli, Pippo D’Ambrosio, Giorgio Vendola, Giovanna Carone, Lisa Manosperti, Mike Rubini, Gianlivio Liberti, Camillo Pace, Gaetano Partipilo, Domenico Cartago, Alberto Parmegiani, Alberto Di Leone, Cinzia Eramo, Maurizio Quintavalle, Mimmo Campanale, Vince Abbracciante, Nando Di Modugno, Leo Gadaleta, Pino Mazzarano, Livio Minafra, Pierluigi Balducci, Fabio Accardi, Vito Liturri, Antonello Losacco, Serena Fortebraccio, Nico Catacchio, Stefania Dipierro, Teresa Barbieri, Dario Fraccalvieri, Rocco Capri Chiumarulo, Luisiana Lorusso, Elisabetta Puliero, Rosalba Santoro, Gianfranco Balena, Serena Spedicato, Stefano De Dominicis, Menico Quintavalle

Il concerto inizia alle ore 15,30

Masseria Capone Putignano BA

Domenica 12 giugno 2022

Evento gratuito (autofinanziato)