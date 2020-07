Tributo ad Aretha Franklin

Nei giardinidi "VILLA ROTONDO" Bari.

SABATO 1 AGOSTO h. 21,30, 8 FANTASTICI MUSICISTI per un Eccezionale Tributo a ARETHA FRANKLIN in "Respect And Other Hits"

- LE VOCI:Amelia Milella, Paola Pennacchia, Maria Lonero, Lello Scazzariello.

- I MUSICISTI: Luigi Carella (basso), Paolo Montarli (chirarra), Joe Acquafredda (batteria), Paolo Luisi (pianoforte).

A fine concerto si balla anche con il D.J. Set di Paky Dioguardi

- OPZIONE 1 Comprende: (Concerto/Panzerotto al forno/Bevanda/Ballo)..€15

- OPZIONE 2 Comprende: Concerto (6 portate di antipasti/pizza centrale/primo piatto/bevande/anguria)...€20

- OPZIONE 3 Comprende: Concerto e consumazione alcolica ..€10

Prenotazione unica 3488791734