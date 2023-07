Tributo a Pino Daniele con Mario Rosini, Savio Vurchio e Gianni Binetti

Un trio d’eccezione per il tributo dedicato a uno dei più grandi artisti della musica italiana: Pino Daniele. Il pianista, cantante e compositore Mario Rosini, il cantante Savio Vurchio e il sassofonista Gianni Binetti, domani, martedì 25 alle 21.30 al Club Argiro 52 (info e prenotazioni: 331.401.39.02 - 080.522.75.18), renderanno omaggio a Pino Daniele, attraverso alcune delle sue straordinarie composizioni che lo hanno reso unico e noto in tutto il mondo.

Il trio eseguirà brani del variegato mondo musicale dell’artista napoletano che toccano le corde più profonde della musica afroamericana, ma anche momenti più intensi e raccolti. In repertorio classici come “Napule è”, “Quando”, “Alleria”, “Quanno chiove”, “Anna verrà”, per poi passare ai ritmi elevati di composizioni come “Yes I Know My Way”, “A Me Me Piace 'o Blues” “Keep on movin’”.

Mario Rosini, noto anche per essere arrivato al secondo posto al Festival di Sanremo 2004 con il brano “Se la vita mia”, è sempre stato appassionato della musica e del canto, tanto da frequentato e diplomarsi al Conservatorio Niccolò Piccinni" di Bari. Ottimo pianista, ma anche dotato di una straordinaria voce, Rosini nella sua carriera artistica ha collaborato con artisti come Rossana Casale e Mick Goodrick, Anna Oxa, Grazia Di Michele, Mia Martini, Rossana Casale e Tosca. Contestualmente si è distinto anche in ambito jazz, collaborando con musicisti internazionali, ed è docente al Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera dove insegna canto jazz. Dal 2008 ricopre l’incarico di Presidente della Commissione Artistica del “Premio Mia Martini”. Memorabili restano le sue interpretazioni dei brani di Stevie Wonder e lo stesso Pino Daniele.

Anche la carriera di Savio Vurchio è segnata dalle composizioni di Daniele, accanto a generi musicali come il soul il funky, l’acid jazz, non tralasciando il reggae, il blues, l’r&b e il pop d’autore. Il suo talento è stato apprezzato anche in televisione, grazie alle partecipazioni di programmi di successo come “Re per una notte” e “The Voice of Italy” e “All Together Now”. Docente di canto, Vurchio ha all’attivo una ventina di album, collaborazioni con grandi artisti italiani e internazionali e innumerevoli concerti realizzati, oltre che in tante città italiane, in diversi Paesi europei come Francia, Spagna, Svizzera, Germania e Olanda.

Il sassofonista Gianni Binetti, diplomato in Sassofono Jazz sotto la guida di Roberto Ottaviano al conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, è un musicista di talento che ha realizzato molte collaborazioni. Ha suonato con la Big Band del Conservatorio Niccolò Piccinni, The Untouchable big band, Maxima Orchestra, Metropolitan MusicArt Orchestra, Big Band della scuola di musica Il Pentagramma. Inoltre, ha registrato album con Camera Soul, Savio Vurchio, The Untouchable Band, Livio Minafra, Pommodors, dj Tuppi, Klubasic, Achille Lauro e con tanti altri artisti italiani e internazionali.