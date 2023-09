Triggiano in Corsa 2023 – VII Edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’ 8 ottobre 2023 alle ore 9.30 a Triggiano torna la corsa inclusiva aperta a tutti i corridori e camminatori ed in contemporanea la gara agonistica competitiva valevole come VIII tappa del Trofeo Provinciale Terra di Bari.

La settimana edizione della Triggiano in Corsa sarà nuovamente organizzata dalla ASD Amici Fontana Romano e patrocinata dal Comune di Triggiano.



La cittadina di Triggiano si prepara ad accogliere un evento straordinario che metterà in luce i valori dello sport, dell'inclusività, della cittadinanza attiva, del legame con il territorio e delle sue bellezze naturali, dell’importanza di uno stile di vita sano.

Alla corsa inclusiva si uniranno anche gli atleti agonisti per la gara competitiva valevole come VIII tappa del Torneo Provinciale Terra di Bari.

La partenza è prevista per le ore 9.30 in Piazza Vittorio Veneto 104 presso la Villa Comunale. La manifestazione rappresenta un'opportunità unica per tutti i residenti e non solo. La corsa inclusiva è aperta a persone di tutte le età e capacità, promuovendo un senso di unità e appartenenza alla comunità. Questa iniziativa mira a dimostrare che Triggiano è una città accogliente, aperta a tutti, e che la partecipazione attiva è il cuore della vita cittadina.

Per le iscrizioni è stata allestita una sede in Piazza Vittorio Veneto 104 aperta dal lunedì al sabato dalle 17.30 alle 20.30. In prossimità dell'evento la nostra associazione estenderà gli orari di apertura per garantire a tutti la possibilità di iscrizione.

L'organizzazione dell'evento è resa possibile grazie al supporto attivo della comunità locale, delle istituzioni e di numerosi sponsor che condividono la nostra visione di una città inclusiva e attiva e per questo desideriamo ringraziarli per il loro contributo prezioso.

Per rimanere sempre aggiornati sull’evento e per ricevere tutte le informazioni utili, invitiamo tutti gli interessati a seguire i nostri canali social (Facebook ed Instagram).



CONTATTI PER LA STAMPA

Tel. 3476704850

Mail: info@amicifontanaromano.it

Addetto stampa: Francesco De Florio



CANALI WEB

Website: www.amicifontanaromano.it

Facebook: https://www.facebook.com/TriggianoInCorsa

Instagram: https://www.instagram.com/triggianoincorsa/