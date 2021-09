In Vallisa il concerto del Trio Amadeus vincitore del bando Puglia Sounds Live

Ancora un raffinato concerto per la rassegna della Bottega dell’Armonia, che martedì 14 settembre (ore 20.30), nell’auditorium Vallisa di Bari, ospita il Trio Amadeus in un concerto da Mozart agli autori contemporanei sostenuto da Puglia Sounds attraverso il bando Puglia Live 2020/2021.

Leonardo Cattedra (clarinetto), Paolo Messa (viola) e Domenico Bruno (pianoforte) apriranno il programma con uno degli Otto pezzi op. 83 appartenenti all’ultima fase creativa del compositore tedesco Max Bruch, che quando li portò a termine, nel 1910, aveva settant’anni e palesava, nonostante le trasformazioni in corso nel linguaggio musicale, una totale aderenza al tardo romanticismo. Il concerto proseguirà con il Trio KV 498 di Mozart, il cosiddetto «Kegelstatt Trio», il «Trio dei birilli», pagina caratterizzata da un contenuto brillante e disimpegnato. Si tornerà in pieno XX secolo con il Trio del 1969 firmato dal compositore inglese Gordon Jacob, che considerava molte delle sue opere di questo periodo «piccoli pezzi senza pretese». Chiuderà la serata il «Trio degli affetti» commissionato al violista della formazione, Paolo Messa, dallo stesso Trio Amadeus, che ha inciso il brano per l’etichetta Digressione Music.

Costituitosi nel 1996, il Trio Amadeus ha al suo attivo numerosi concerti in ambito nazionale con ampi consensi di pubblico e critica. E oltre alla riscoperta del magnifico repertorio dedicato al trio per clarinetto, viola e pianoforte dai grandi compositori del passato, da Mozart a Schumann, da Bruch e Reinncke, la formazione si dedica a un lavoro di ricerca, timbrica e stilistica, attraverso l’esecuzione di brani composti nel Terzo Millennio.

Info e prenotazioni 339.3971028. Biglietti 3 euro. Ingresso consentito solo con green pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...