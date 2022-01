Trio “in due”, musiche di Prokofiev, Shostakovich e Glinka

Venerdì 4 marzo 2022 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce è la volta di Trio “in due” insieme a Francesco Paverini al violino e alla viola e ad Angela Zaccaria al pianoforte.



Un concerto in Puglia per ascoltare quattro capolavori del repertorio cameristico russo: la “Sonata” per viola e pianoforte di Mikhail Glinka, 4 pezzi da “The Gadfly” per viola e pianoforte di Dmitri Shostakovich, le “Cinque melodie” op. 35bis e la “Sonata” op. 94bis per violino e pianoforte di Sergei Prokofiev. Un programma raffinato e di rara esecuzione affidato al prestigioso violino Testore del 1727 e alla viola Fratocchi del 2016 di Francesco Peverini, diploma in Violino con lode al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, perfezionamento a Vienna con Eduard Melkus, a Cremona con Salvatore Accardo, a Siena con Uto Ughi, una carriera che lo vede esibirsi, da solista o in ensemble, in Canada, Austria, Russia, Medio Oriente, e in sale prestigiose come Wigmore Hall di Londra, Salle Cortot e Musèe D’Orsay di Parigi, uno spiccato interesse per la musica contemporanea e attualmente docente di Musica da Camera al Conservatorio “Niccoló Piccinni” di Bari, e del pianoforte di Angela Zaccaria, pianista accompagnatrice e vocal-coach, diploma con lode in Pianoforte e in Clavicembalo al Conservatorio Duni di Matera, specializzazione in Musica vocale e da camera, formazione con docenti del calibro di Aldo Ciccolini e Sergio Perticaroli, collaborazioni con Santa Cecilia di Roma, Conservatorio Verdi di Milano, Fondazione Petruzzelli di Bari e Università di Reno in Germania e con artisti come Bernadette Manca di Nissa, Vivica Genaux e Francesco Meli, e una attività concertistica su palcoscenici italiani e stranieri.