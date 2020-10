XIV Trofeo “Pino Carabellese” 4ª Tappa Campionato zonale Juniores e Meeting Cadetti al Circolo della Vela di Bari

Si torna in acqua a Bari con il XIV Trofeo Pino Carabellese organizzato dal Circolo della Vela Bari per la classe Optimist e, come sempre, fortemente voluto dalla famiglia Carabellese in memoria di Pino, grande appassionato di mare e di navigazione. Quasi una cinquantina gli iscritti di cui almeno 18 del CVBari.

La regata, al meglio delle tre prove, è in programma sullo specchio acqueo antistante il lungomare Sud di Bari con segnale di avviso della prima prova ore 12.00 con le altre a seguire, e limite alle 16 per l’ultima partenza. Le previsioni dovrebbero essere di sole con venti leggeri di brezza.

Al Campionato Zonale Optimist Under 16 possono partecipare i Timonieri tesserati FIV degli Affiliati appartenenti alla Zona nati negli anni 2005-2006-2007-2008 2009. Al Meeting Zonale Under 11 invece sono ammessi i Timonieri tesserati FIV degli Affiliati appartenenti alla Zona nati negli anni 2010-2011.

Il trofeo Carabellese rappresenta come da tradizione la chiusura del campionato zonale VIII zona FIV che, quest'anno, causa Covid19, si è svolto con un numero ridotto di prove: solo 3 sulle 6 in programma. Nei mesi scorsi, infatti, si sono tenute solo la tappa di Trani a febbraio prima del lockdown e la tappa di selezione per i campionati nazionali organizzata a luglio sempre al CV Bari.

E anche la manifestazione in programma domenica si svolgerà nel massimo rispetto della normativa AntiCovid-19. Atleti ed accompagnatori dovranno effettuare il controllo della temperatura all’ingresso del Circolo, indossare la mascherina fin quando saranno a terra e non potranno accedere negli spazi interni del Circolo. Sarà consentito unicamente l’uso dei bagni.

“Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attivano e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti" spiegano Vincenzo Sassanelli e Gigi Bergamasco, rispettivamente vicepresidente nautico e direttore sportivo del CV Bari.