Ad Alberobello la 18ma edizione del trofeo 'Eracle - Memorial Vito Palmisano'

E' prevista per domenica 6 marzo la 18ma edizione del trofeo «Eracle - Memorial Vito Palmisano», cronometro a coppie in mountain bike che si svolge su un percorso misto boschivo con tratti suggestivi della campagna alberobellese di Km 17,500 Dislivello 298 m (partenza 9.30).

L'appuntamento è organizzato dall'Asd Team Eracle di Alberobello in collaborazione con il Comune di Alberobello e in particolare con l'assessorato allo Sport.

Il Trofeo, quest’anno, fa parte del circuito regionale di gare Cross Country XCO denominato Challenge XCO Puglia 2022, organizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana, che assegnerà un bonus di 20 punti a tutti i partecipanti.

Aperta ad agonisti ed amatori, per la stesura della classifica finale a tempo, la cronocoppie terrà conto per regolamento della somma dell’età di ciascun componente del tandem: fascia A (33 – 37 anni), B (38 - 60 anni), C (61 - 80 anni), D (81 - 100 anni), E (101 – 120 anni), F (superiore ai 120 anni), G (femminile) e H (mista).

Solo per esordienti, allievi, juniores, under 23 ed élite, le coppie di queste categorie devono essere formate da atleti appartenenti alla stessa categoria. Eventuali coppie formate da atleti di categorie diverse rientrano in quella superiore per la classifica. Le coppie possono essere formate da atleti iscritti a società diverse e il numero massimo di ammissione alla gara è pari a 180.

Il merito di questa gara innovativa spetta all’associazione Team Eracle che nasce nel novembre del 1992 unendo la passione per la mountain bike di alcuni bikers alberobellesi ed altri della vicina città di Noci. Il compianto presidente, Vito Palmisano, riuscì a portare in pochi anni l'associazione a distinguersi come società di riferimento della mountain bike con l’aiuto dei suoi ottimi collaboratori.

Alla base di tanto lavoro nel dietro le quinte, c’è uno scopo ben preciso: sostenere con gli introiti delle iscrizioni la ricerca scientifica per la cura della fibrosi cistica in collaborazione con la delegazione fibrosi cistica di Alberobello.

L’iscrizione alla manifestazione deve pervenire per i tesserati della Federciclismo tramite la procedura informatica federale Fattore K (ID Gara 160418) entro le ore 12:00 di sabato 5 marzo ed in contemporanea sul portale Icron comunicando i nominativi della coppia. I tesserati appartenenti agli enti di promozione sportiva devono comunicare i propri dati sul portale Icron comunicando nominativi della coppia sempre entro il 5 marzo 2022 entro le ore 12:00.

La quota di iscrizione prevista per le categorie amatoriali è di 18 euro e per chi si iscrive la mattina del 6 marzo la quota è maggiorata a 25 euro.