Ad Alberobello enogastronomia e spettacoli con 'Trulli n' Beer'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 20/08/2021 al 29/08/2021 Orario non disponibile

Il fil rouge è sempre lo stesso: la «scusa» che una bella birra offre per passare del buon tempo in compagnia, in un'ampia ed attrezzata location allestita ad hoc, circondati da buona musica dal vivo e gustando le delizie enogastronomiche del nostro territorio.

Questo l’obiettivo di «TRULLI n’ BEER» che si terrà dal 20 al 29 agosto ad Alberobello (via Nino Rota) organizzata dal’associazione Pinnacoli.

L’evento rientra nel calendario «Trulli Viventi-Estate 2021», il programma di eventi organizzato dall’amministrazione comunale.

Ci saranno ospiti di rinomato spessore artistico che abbracceranno tutti i gusti, spaziando in lungo e in largo nei generi musicali. Nel rispetto, inoltre, di un tema che sta particolarmente a cuore all’associazione, TRULLI n’ BEER sarà una ecofesta.

Per accedere all’area dell’evento è obbligatorio il Green pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...