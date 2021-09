'Truly unique people', la mostra in via Sparano

33 scatti per celebrare l'unicità di Bari e dei suoi abitanti, in una mostra fotografica a cielo aperto che si terrà dal 7 al 17 ottobre in via Sparano.



Curata da Alessandro Abrusci e Visual Crew, la mostra raccoglie 33 fotografie in cui ogni soggetto rappresentato racconta qualcosa di sé e dell'unicità del territorio pugliese. I visitatori potranno anche provare, tramite un QR Code, lo speciale filtro Instagram creato appositamente per la mostra.



Il progetto è realizzato da Ploom in collaborazione con Rolling Stone, media partner dell'evento.

