'Tu chiamale canzoni - masterclass di songwriting e concerto'

BucoBum e Arci U Capòne, in collaborazione con Dischi Uappissimi, sono felici di annunciare una giornata interamente dedicata alla canzone italiana: “Tu chiamale Canzoni”, una Masterclass di Songwriting condotta dai cantautori Filippo Gatti e Riccardo Sinigallia, seguita dal concerto serale di Filippo Gatti.



17 AGOSTO 2024

Chiesa di Barsento, Noci (BA)

Masterclass dalle 09:00

Concerti dalle 21:00



Le candidature per la partecipazione alla masterclass potranno essere inviate entro il 5 agosto 2024 all’indirizzo bucobum@gmail.com.



Il bando e la modulistica sono scaricabili al link: https://drive.google.com/drive/folders/1LLzJOblcYYz4XcjhtVS7Dznp-tGicL4N



Programma

La Masterclass si svolgerà esclusivamente in presenza (a porte chiuse) il 17 agosto 2024 presso i locali adiacenti la Chiesa di Barsento, a Noci (BA), secondo il seguente programma:



9.00 Ritrovo e registrazione dei partecipanti

9.15 Saluti e presentazione della giornata

9.30 Sessione 1 condotta da Filippo Gatti:

“La strana necessità: etica della scrittura nella canzone popolare”

13.00 Pranzo in loco

14.30 Sessione 2 condotta da Riccardo Sinigallia:

“Interpretazioni del rapporto tra musica e testo nella canzone contemporanea”

------ Apertura al pubblico

20.00 Selezione musicale a cura di BucoBum

21.30 Showcase dei partecipanti alla masterclass

22.00 Filippo Gatti in concerto

23.00 Selezione musicale a cura di Dischi Uappissimi



Per assistere al concerto serale e allo showcase di apertura, è previsto un biglietto di ingresso.







Filippo Gatti nasce nel 1970, dopo aver intrapreso gli studi in filosofia e linguistica inizia la sua attività di musicista. Nel 1994 fonda il gruppo rock Elettrojoyce, con i quali pubblica tre dischi. Nel 2003 pubblica il suo primo disco solista “Tutto sta per cambiare”, prodotto da Riccardo Sinigallia. Nel corso degli anni collabora in qualità di autore, arrangiatore, musicista e produttore artistico con artisti quali 24 Grana, Andrea Rivera, Banco del Mutuo Soccorso, Bobo Rondelli, Bruno Lauzi, Collettivo Angelo Mai, Giulia Anania, Marina Rei, Raf, Riccardo Sinigallia, Vittorio Nocenzi e la poetessa Elisa Biagini. Nel 2012 esce il suo secondo disco solista, intitolato “Il pilota e la cameriera”, Nel 2018 pubblica l’album “La testa e il cuore”.



https://youtu.be/1EUvY_dCQko

https://youtu.be/ckOVSCuX4xM

https://youtu.be/90xjTdu-oQc





Riccardo Sinigallia nasce nel 1970, nel 1994 comincia la collaborazione come autore con Niccoló Fabi di cui produce e arrangia i primi 2 album e con cui firma – tra le altre – canzoni come “Dica”, “Capelli”, “Rosso”, “Vento d’Estate”, “Lasciarsi Un Giorno a Roma. Nel 2000 firma “La Descrizione di Un Attimo”, “Due Destini” e “Stradecon” cui parteciperà in duetto al festival di Sanremo di Fabio Fazio. Nel 2003 esce il suo primo lavoro e successivamente “Incontri a Metà Strada”, ottenendo forte interesse da parte della critica specializzata. Partecipa al Festival di Sanremo 2014 con i brani “Prima di Andare Via” e “Una Rigenerazione”, che anticipano il terzo album solista “Per Tutti” pubblicato dalla Sugar. Successivamente torna a vestire i panni del produttore fino a settembre del 2018 dove presenta un nuovo lavoro a quattro anni di distanza dall’ultimo progetto discografico. Il disco, prodotto insieme a Laura Arzilli, si intitola “Ciao cuore”.



https://youtu.be/1bR1F-LqHrg



https://youtu.be/vXhsaIE5M6g