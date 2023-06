TUTTA L’AMOURGIA CHE C’E’. DALL’ALBO AL TRAMONTO -per BAMBINI-



Sabato 10 giugno insieme alle amiche di Leggere Coccole passeggeremo al tramonto nei boschi di Quasano tra letture di albi illustrati, esplorazioni e osservazioni per sperimentare un nuovo modo di vivere la natura anche con i bambini più piccoli.



Studi scientifici dimostrano che passeggiare nel bosco, trascorrere qualche ora a contatto con la natura aiuta a promuovere una rigenerazione e uno stato di benessere che si protraggono anche nei giorni successivi. ESSERE TERRA propone passeggiate esperienziali per permettere alle famiglie di vivere un’esperienza immersiva nella natura e promuovere quell’atteggiamento di cura in tutti i viventi.



Dopo la passeggiata di 2 km per chi lo desidera, sarà possibile partecipare alla cena presso l’Agriturismo Fariello a Quasano.



Si accettano prenotazioni entro giovedì 8 giugno



ESSERE TERRA APS 3204481666

essereterra@agorambiente.it



- Appuntamento ore 18.45, Quasano Toritto (BA)



- ore 19.00 partenza per una breve escursione di 2 km con letture animate e attività di educazione all’aperto



- Rientro per le ore 21.15.



Costo della passeggiata: 5 euro a persona



Escursione facile di 2km sulla Murgia di Quasano





- Cena ore 21.30 presso Agriturismo Fariello, Quasano, Toritto