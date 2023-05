Tutta l'Amourgia che c'e'

Domenica 21 MAGGIO Dalle h.11.00 cammineremo per circa 4 km tra lame e boschi della Murgia di Quasano con sosta in un bellissimo prato per un’immersione biofilica indimenticabile.



Per vivere in famiglia un'esperienza rilassante, divertente alla scoperta delle piccole grandi meraviglie della natura.



Età: dai 3 ai 9 anni

Escursione: facile, 4 km,

Info e prenotazioni : 3204481666



Immagine tratta da Prima di tagliare un albero, di Arianna Papini