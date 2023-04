Tutta l'Amourgia che c'e'

Passeggiate esperienziali sulla Murgia



MARTEDÌ 25 aprile festeggia con noi sui prati della Murgia.

A partire dalle ore 11.00 cammineremo per circa 4 km tra i roverelleti e la Murgia di Quasano con sosta in un bellissimo prato per un’avventura biofilica indimenticabile.



Le passeggiate sono pensate per bambini e genitori assieme per fare vivere un'esperienza nuova in famiglia per dare ascolto a sé e all'altro attraverso tante attività proposte.





Escursione: facile, 4 km,



Info e prenotazioni



essereterra@agorambiente.it