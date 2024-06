Presentazione del libro 'Tutta la vita che resta’ ad Alberobello

È prevista per giovedì 27 giugno alle ore 19:00 nella straordinaria cornice di Piazza Sacramento ad Alberobello, esattamente dove risiede il magnifico Trullo Sovrano, la presentazione del libro di Roberta Recchia, edito da Rizzoli. Dal titolo ‘Tutta la vita che resta’.



Tutta la vita che resta è un romanzo prezioso e dolcissimo, doloroso, accogliente, intimo e corale, che esplora i meccanismi della vergogna e del lutto, ma soprattutto dell’affetto e della cura, e li fa emergere con una delicatezza sapiente, capace di incantare e sorprendere.



Uno strappo che sembrava impossibile da ricucire, una famiglia che nel corso degli anni ritrova la strada nella forza dei legami. Ci sono libri che ti entrano dentro, che ti accompagnano per mano nella vita di tutti i giorni. È ciò che succede con l’esordio magnetico di Roberta Recchia, una storia da cui non ci si stacca, con protagonisti vivi, autentici. Come Marisa e Stelvio Ansaldo, che nella Roma degli anni Cinquanta si innamorano nella bottega del sor Ettore, il padre di lei. La loro è una di quelle famiglie dei film d’amore in bianco e nero, fino a quando, anni dopo, l’adorata figlia sedicenne Betta – bellissima e intraprendente – viene uccisa sul litorale laziale, e tutti perdono il proprio centro. […] Sullo sfondo di un’indagine rallentata da omissioni e pregiudizi verso un’adolescente che affrontava la vita con tutta l’esuberanza della sua età, Marisa e Miriam devono confrontarsi con il peso quotidiano della propria tragedia. Il segreto di quella notte diventa un macigno per Miriam fin quando – ormai al limite – l’incontro con Leo, un giovane di borgata, porta una luce inaspettata: l’inizio di un amore che fa breccia dove nessuno ha osato guardare.



A dialogare con l’autrice, per raccontare al pubblico come è nato il plot e come hanno preso vita i protagonisti della storia, ci sarà Pina Rinaldi.



L’evento si inserisce nel programma 'We are in Trulli 2024’ ed è patrocinato dal Comune di Alberobello.



Non mancare!