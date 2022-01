Al Teatro Barium in scena la commedia "Tutte a Casa"

Sul palco del Teatro Barium in date 15 e 16 Gennaio (sab h 21:00 e dom h 18:00) insieme con un nuovo entusiasmante spettacolo, quattro meravigliose Donne: Vittoria Amore, Gigia Milillo, Lucia Coppola, Isabella Careccia in "Tutte a casa ..."

Liberamente tratto dalla versione femminile teatrale de "La strana coppia " di Neal Simon. Con gli insegnamenti maestrali che Gianni Colajemma ha lasciato e nel rispetto di una dialettica decorosa, ha preso vita una storia tutta al femminile, comica come da tradizione del teatro Barium, che dura ormai dal lontano 1987. È un messaggio preciso sul mondo delle Donne, in particolare quelle donne dopo gli 'anta, con tutte le difficoltà della vita quotidiana, è un inno all'amicizia, molto spesso non presente nella solidarietà femminile, e con molta ironia e leggerezza vengono affrontati temi che molte volte sfuggono all'occhio indiscreto degli uomini che non vengono affatto disdegnati ma che trovano la loro importanza nella vita di queste donne. Molti sono i riferimenti al teatro popolare con accenni alla prosa. Si ride, si riflette, con un tributo particolare a Gianni Colajemma che sempre è presente e mai da noi sarà dimenticato.

Per il programma completo è possibile cliccare su questo link. www.mtbproduzioni.com/teatrobarium

Location : TEATRO BARIUM – Via Pietro Colletta n.6 - BARI

Ore 20:30 apertura porte Ore 21:00 Sipario

Info e prenotazioni : 080 561 72 64 Box Office : Teatro Barium