A Locorotondo l'evento 'Tutti a scuola in bici'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Locorotondo

Il Comune di Locorotondo ha aderito nuovamente all'iniziativa della FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta “Tutti a scuola in bici!” durante la prima settimana di primavera (dal 20 al 24 marzo). Per promuovere questa iniziativa è stato coinvolto l'Istituto Comprensivo Statale “Marconi – Oliva” e gli alunni che vorranno partecipare percorreranno in sella alla loro bici un tratto di strada che li porterà verso il proprio plesso scolastico.

Due saranno i punti di incontro per i raduni: