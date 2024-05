'Tutti giù per terra' in scena al Piccolo Teatro di Bari “Eugenio D’Attoma"

La nostra compagnia Art’Ess Teatro e Arte dell’Essere presenta: "TUTTI GIÙ PER TERRA" Sabato 25 maggio alle ore 20 presso il Piccolo Teatro di Bari “Eugenio D’Attoma"

Una pièce, scritta e diretta da Roberto Giacoia e tratta da un racconto di Annamaria Pasculli, che presenta la storia di Annarella il cui sogno è quello di fare la maestra. Attorno ad Annarella ruotano due genitori, una direttrice e una bidella, una psicologa, una amica reale ed una immaginaria, personaggi trasformati in fenomeni circensi che mettono in risalto il tema centrale di questa storia dai toni comici e surreali: l’importanza dello sviluppo affettivo del bambino e di quanto spesso questo venga adombrato da adulti presi solo da se stessi. Nel corso della rappresentazione Annarella è prima bambina, poi adolescente ed infine adulta. Chissà quale sarà il suo “destino”...



Info e prenotazioni al 328 132 2331 (anche whatsapp)