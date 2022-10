''Tutti insieme per non spegnere le città'' con Rhomanife end Friends..

''Tutti Insieme Per Non Spegnere le Città, la Puglia si mobilita, no al caro bolletta, stop alle speculazioni sull`energia, con Rhomanife & friends.



Domenica 16 ottobre, dalle 17,00 alle 23,00, piazza Ferrarese, Bari, si realizzerà ''Tutti Insieme Per Non Spegnere le Città, la Puglia si mobilita, no al caro bolletta, stop alle speculazioni sull`energia''.

Una manifestazione pacifica, di artigiani, commercianti, artisti, lavoratori di tutte le categorie, unite per proporre traguardi per il benessere della vita dei cittadini, per sensibilizzare i cuori e la mente alla pace, per individuare proposte e progetti per superare i momenti difficili di crisi economica ed energetica che la nostra società sta subendo. Aderisce all'iniziativa la storica band barese Rhomanife con tanti altri artisti, che si alterneranno alle voci ed alle testimonianze di tanta gente messa alle strette ed in difficoltà economica per le speculazioni ed il peggioramento delle condizioni della vita sociale.



per informazioni: 3351275607 - 3389912968

like and share Rhomanife band channel link video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uYDvrMKvHeE



facebook page : https://www.facebook.com/RHOMANIFE