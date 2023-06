"Two DOORS to ART" a Bitonto tra musica, mostre, danza e teatro

A quattro anni di distanza dalla vincita del bando PIN della Regione Puglia, Asteria Space, realtà impegnata nella promozione artisti pugliesi, fondata dalla giornalista e manager culturale Alessandra Savino, celebra il suo quarto ‘compleanno’. Lo festeggerà a Bitonto, preso la propria sede in Piazza Moro 25, come ogni anno il 21 giugno con un evento all’insegna dell’arte in tutte le sue più svariate forme. "Two DOORS to ART" - Asteria Space 4th Anniversary, il titolo della manifestazione che è stata inserita, inoltre, nella programmazione nazionale della Festa della Musica 2023 istituita dal Ministero della Cultura.

La serata si aprirà alle ore 19 con il vernissage della mostra “A Door to Beauty”, che vedrà in esposizione oltre venti opere di artisti selezionati tramite una call e che hanno fornito una personale interpretazione di ‘porta/ingresso’ che si affaccia su un’idea di bellezza. Angie Gillman, Mariangela Sforza, Roberta Vadalà e Vito De Vanna, per la categoria pittura, ed Ennio Cusano, Francesco Rega, Luigi Scaringello e Pino Di Cillo per la sezione fotografia, sono gli artisti in mostra. A cui si aggiunge il nome di Gäbe, al secolo Luigi Gabriele, giovane e poliedrico artista del quale sarà esposta un’installazione legata alla performance “Open Day” a cura di Luigi Gabriele e Francesca Elicio.

Se, come sottolinea il titolo dell’evento “Two DOORS to ART”, Asteria Space aprirà due ingressi sul mondo dell’arte, accanto a quello della propria sede dal quale si accederà alla mostra, offrirà al pubblico una seconda porta, ovvero l’arco esterno adiacente: varcando sua soglia si entrerà nel pieno di una scena dedicata alle performing art.

A partire dalle 20,30, infatti, la serata proseguirà all’esterno, proprio sotto l’arco che si affaccia sulla storica Piazza Moro, all’insegna di musica, danza e teatro. Il primo artista in programma sarà Mario Margiotta, giovane e talentuoso pianista che proporrà il concerto dal titolo “NOTTURNO CON CHOPIN”. Alle 21, 45 approderà sulla scena targata Asteria Space, la danzatrice Alessandra Gaeta, special guest dell’evento, che presenterà #PiccoleAperture, performance site specific creata per l’occasione. La ricca serata si chiuderà, alle 22,30 con il progetto artistico “Open Day” di Luigi Gabriele (in arte Gäbe), che affronta la tematica del disagio esistenziale in modo sincero ed intenso attraverso la musica e il teatro. Si alterneranno esibizioni del cantautore in suoi brani inediti, monologhi e reading poetici. Ad aprire la performance di Gäbe sarà la giovanissima Mariarita che con la sua voce dirompente proporrà live il suo primo singolo “Libera”.



Partner dell’evento Al Medusa Restaurant, che curerà i drink offerti da Asteria Space per l’occasione al pubblico. L’ingresso per gli eventi in programma per “A party for ART” il 21 giugno è libero e non richiede prenotazione. Info evento info@asteriaspace.it , tel. 3773872180