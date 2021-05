Venerdì 16 luglio 2021 alle ore 20.45 la corte interna di Palazzo Pesce ospita “Two per Tu. Il corpo nella voce” di e con Silvana Kühtz e Leandro Annese.



Uno spettacolo in Puglia che porta in scena il passo a due della vita: due è il numero da cui arriva l’uno, due è il numero per poter dire Tu. Uno spettacolo per corpo e voce che nasce dall’incontro di due artisti che hanno investigato linguaggi diversi e hanno dato risposta alle domande sul corpo esposto al suono di una voce parlata, sul significato delle parole, sull’incontro fra parola e danza.



“Questi due, che siamo io e Silvana, non avevamo chiaro lo snodarsi delle azioni e abbiamo proceduto attraverso incessanti prove e confronti di parole e di passi, di impro e studio, ognuno con la sua specificità, per me la danza e quel particolare mondo che è la hip hop culture, per Silvana la lettura a voce alta.” Con queste parole il ballerino Leandro Annese racconta il processo creativo e stupefacente con Silvana Kühtz, ricercatrice universitaria barese, che studia e riscrive la storia del jazz nei panni stravaganti della baronessa Kathleen Anne Pannonica Rothschild de Koenigswarter, e ha al suo attivo diversi libri di poesie, tra cui Manuale di Fisica Ostica.



Uno spettacolo “dolce, commovente e anche ironico, quel che ci vuole per carezzare il cuore” per una calda serata estiva in cui ognuno può cedere parte del proprio mondo e arricchirsi di quello dell’altro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...