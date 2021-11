Al Teatro Forma in scena lo spettacolo teatrale “Coppie felicemente infelici” della comapagnia romana Uao

Giovedì 18 novembre al teatro Forma di Bari per la rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e canzoni” diretta artisticamente da Fabiano Marti e organizzata dall’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, andrà in scena la commedia “Coppie felicemente infelici”, della compagnia teatrale romana Uao e diretto dal regista e attore Claudio Insegno.

Questo lavoro mette in mostra un divertente mix delle umane fragilità in cui si prendono di mira le piccole insopportabili abitudini che minano l’amore. Una cena tra due coppie di amici diventa una “festa” di divorzio, l’occasione nella quale emergono le caratteristiche comiche e grottesche dei quattro protagonisti.

In una serata di “festeggiamenti” per il divorzio l’appuntamento conviviale si trasforma in un vero e proprio viaggio nel tempo per le due coppie di amici: vengono ripercorsi alcuni momenti delle loro storie d’amore. Durante questo cammino si cerca di capire, se possibile, qual è stato il momento in cui tutto si è distrutto a tal punto da diventare un gioco al massacro anche nell’incolpare il proprio partner delle presunte o reali mancanze ed esagerazioni, forse anche per trovare finalmente un punto di incontro, se davvero esiste. Da queste situazione scaturiranno una serie di divertenti e grottesche situazioni, dove l’amore romantico sembra un parametro irraggiungibile, dove l’uomo e la donna si scontrano per non incontrarsi mai, dove la vita di coppia è sostenibile ma solo da single ed in “Coppie felicemente infelici”. I quattro capiranno che ciò che l’amore ha unito, il matrimonio può separare. Ma qualcosa di inaspettato succederà. Di certo la risata è garantita.

Sul palcoscenico con Federico Perrotta e Claudio Insegno ci saranno anche Valentina Olla e Sabrina Pellegrino, Marco D’Angelo e Giulia Perini.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1 – Bari

Infotel: 3452682772

Apertura: 21:00