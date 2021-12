Uccio De Santis torna a Bari con lo spettacolo 'Natale al Petruzzelli'

Su Facebook ha una fan page con oltre 2.000.000 followes, una pagina You Tube con milioni di visualizzazioni, boom di audience per la sitcom Mudù su Telenorba, un tour live da record con oltre 100 date in tutta Italia.

Uccio De Santis con un successo in continua ascesa, ed in attesa del prossimo tour 2021/2022 in tutti i maggiori teatri italiani, in Germania, in Svizzera e nel mese di marzo anche in America, il 25 e il 26 dicembre 2021 reduce dal successo dello spettacolo su RAI 2 “STASERA CON UCCIO “torna a BARI con lo spettacolo “NATALE AL PETRUZZELLI”, con un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili e racconti di vita vissuta e tanta buona musica.

Lo show sarà l’occasione per Uccio di “chiamare a raccolta” il pubblico della sua amata BARI.

Lo show, racconterà in forma di monologo e di sketch a due, la vita di un comico “per vocazione”, passando dagli esordi per vincere la timidezza ai primi innamoramenti, sino ad arrivare al suo grande amore: il TEATRO. Uccio ci racconterà anche il suo Natale, dalla costruzione del presepe sino all’organizzazione del cenone con i parenti per la vigilia del 24 dicembre. Storie in cui ognuno si può identificare. Inoltre durante lo show c’è un momento di coinvolgimento del pubblico di grande interesse e comicità.

In questa avventura Uccio De Santis sarà accompagnato da: Umberto Sardella, Antonella Genga, Brando Rossi, Luigia Caringella, Giacinto Lucariello,

Inoltre, con gli artisti del Mudu,’ saranno anche sul palco: Aquilino De Luca alle tastiere, Beppe Sequestro al basso, Gianfranco Masi alla batteria, Joe Belviso alla chitarra

Daniela Desideri vocalist, Antonietta Borrelli e Luigi Nardiello coristi.

NATALE AL TEATRO PETRUZZELLI

25 DICEMBRE 2021 INIZIO ORE 21.00. FINE 23.00

26 DICEMBRE 2021 INIZIO ORE 20,00 FINE 22.00