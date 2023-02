'Uè l'Auì', racconto di un viaggio nel dialetto attraverso i detti popolari, le canzoni, i racconti e le poesie

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

UÈ L’AUÌ è il racconto di un viaggio nel dialetto attraverso i detti popolari, le canzoni, le conte e i racconti, la poesia, i riti e le tradizioni, gli usi ed i costumi di una baresità ormai troppe volte maltrattata nella sua forma linguistica più alta e ricca di passaggi e dominazioni dal nord Europa all’Africa, da Bisanzio ad Atene, fino a lasciarne i segni in quella che per noi è una lingua da custodire come un valore prezioso di identità e appartenenza.

“Come una melodia da rintracciare nei balbettii del tempo e capire, finalmente, che la voce che credevi solitaria è quella di tutto un popolo!”

19 febbraio, ore 20:00, presso Auditorium G. Moscati, chiesa San Sabino, viale Imperatore Traiano, 48 Bari.