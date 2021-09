Il Teatro Barium riapre le porte. E lo fa con un calendario totalmente nuovo dopo la prematura scomparsa di Gianni Colajemma, sua anima e fondatore.

A distanza di quasi due anni, il teatro di via Pietro Colletta riparte con una programmazione ricca e variegata.

Si inizia il 9 e 10 Ottobre con UGO CONTI, attore premio Oscar nel 1992 per il Film "Mediterraneo", interprete di numerose pellicole spesso a fianco del collega ed amico Diego Abatantuono, è anche cantante ed intrattenitore live. Nel 2021 festeggia i suoi 40 anni di attività cinematografica e televisiva con il Format musicale che sta facendo numerosi SOLD OUT nei migliori locali italiani. Una Band composta da professionisti dove l'Artista milanese andrà a cantare le migliori canzoni dagli anni '80 ad oggi coinvolgendo il pubblico e facendolo ballare.

Sul palco del Barium salirà gente come Nico Salatino, Renato Ciardo, Stefano Chiodaroli, Tiziana Schivarelli, Lucia Coppola Piero De Lucia, Lino&Tiz, Daniele Condotta, Pinuccio Sinisi e le Sisters Queens. Ma anche tanti altri. Per il programma completo è possibile cliccare su questo link.

www.mtbproduzioni.com/teatrobarium

“Ho promesso a mio padre di non chiudere il Teatro Barium, da lui aperto nel 1986. E non ho intenzione di non provare a tenere vivo ciò che è stata la sua CASA“, ha detto Gianmarco Colajemma, figlio di Gianni.

L’evento e? stato organizzato e prodotto dalla “MTB PRODUZIONI”

Location : TEATRO BARIUM – Via Pietro Colletta n.6 - BARI

Nome Evento : Ugo Conti e la Sua Band





Info e prenotazioni : 080 561 72 64 Box Office : Teatro Barium BARI

