Ugo con Gianni Ciardo in scena al Teatro Forma

Un grande cavallo di battaglia di Gianni Ciardo in questa interpretazione della commedia di Carla Vistarini, in un cast rinnovato rispetto al passato, che vedrà in scena Marilù Quercia e per la prima volta sul palco accanto a Gianni, Gianluca Ciardo.

Un ingegnere disoccupato, Fedele, e la sua compagna Simona, manager rampante e dittatoriale, sono alle prese con l’organizzazione di una festa in casa, cui parteciperanno il capo dell’azienda in cui Simona lavora ed altri colleghi.

I preparativi sono tutti affidati al solerte, quanto succube Fedele e sono quanto mai frenetici e densi di ansia da bella figura.

La attesa della cena presenterà più di una ”sorpresa”, grazie ad un’inaspettata, quanto ingombrante, visita che causerà colpi di scena, retromarce e ripensamenti.

Fedele e Simona faranno scoperte incredibili su un safari in Africa fatto tanto tempo prima.

Sullo sfondo di colpi di scena e di divertenti situation comedy, si sorride e ci si commuove anche un po’.

UGO di Carla Vistarini

con Gianni Ciardo, Marilù Quercia e Gianluca Ciardo

Regia di Gianni Ciardo

Scene di Damiano Pastoressa

Ricerche musicali: Gianni Ciardo

8-11-18 dicembre ore 19.00

9-10-17 dicembre ore 21.00

Teatro Forma a Bari

Biglietti: Botteghino tel. 0805018161

Circuito Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ Ticket/gianni-ciardo-in-ugo- di-carla-vistarini/196175

Costo: Intero: 18€ - 15€