Ulivo Day a Natale, visite agli impianti produttivi, passeggiate tra gli uliveti, degustazioni di prodotti tipici, tour guidati

Il 5 dicembre la magica atmosfera delle feste entra nelle aziende del Movimento Turismo dell’Olio Puglia con Ulivo Day a Natale, evento in cui tra visite agli impianti produttivi, passeggiate tra gli uliveti, degustazioni di prodotti tipici, tour guidati nelle zone circostanti le aziende, degustazioni, ricette della tradizione, musica, eventi di solidarietà, i frantoi del MTO Puglia si trasformano in “mercatini di Natale”, dove acquistare olio e prodotti per la famiglia ma anche da regalare. “La valorizzazione dell’Olio Extravergine d’Oliva - spiega Donato Taurino, presidente nazionale del Movimento Turismo dell’Olio – è al centro dei programmi del Movimento Turismo dell’Olio e i festeggiamenti natalizi sono un’occasione importante per celebrare con il prodotto di eccellenza della dieta mediterranea”.

I migliori frantoi offriranno Pane&Olio ai visitatori come benvenuto e come simbolo di benessere, pari ad un farmaco naturale per le sue proprietà organolettiche indispensabili per la conservazione dello stato di salute. Un invito dunque a regalare olio evo a Natale, un sostegno alle nostre difese immunitarie.

Ecco i produttori che in Puglia hanno aderito a Ulivo Day a Natale:

Il Frantolio – Cisternino, https://www.ilfrantolio.com/it/

Frantoio Oleario Cassese – Villa Castelli, https://www.frantoiocassesesrl.com/

Masseria il Frantoio – Ostuni, https://www.masseriailfrantoio.it/

Azienda Agricola Taurino – Squinzano, https://www.agricolataurino.it/

De Carlo – Bitritto, https://www.oliodecarlo.com/

Frantoio Bisceglia – Mattinata, https://www.oliodelgargano.it/.

Ad arricchire la manifestazione, si terrà anche “Ulivo Day in tour”, un viaggio firmato “Itinerari d’Autore”. Un tour nella terra dei Messapi con sosta imperdibile nella splendida masseria seicentesca Cuturi 1881, una new entry socia del MTO Puglia https://masseriacuturi.com/ .

Visita e passeggiata nella riserva naturale attraverso il bosco in compagnia di una guida ambientale escursionistica, esperta del territorio, tra gli uliveti e vigneti e foraging (alla ricerca delle erbette spontanee). Uno spettacolare show coking, degustazioni guidate di vino e olio evo, pranzo e cena gourmet ci attendono in masseria per un’esperienza indimenticabile. Il ristorante Don Tumà affacciato sulla conca d’oro, tra vigneti e oliveti secolari ci accoglierà e ci farà apprezzare i prodotti della cantina e della Masseria, trasformati con perizia e competenza dallo chef Giannico Carruggio.

Questo itinerario prevede un ticket. Info e prenotazioni: 333 5271542

“Ulivo Day In Tour” è realizzato dal Movimento Turismo dell’Olio Puglia in collaborazione con Morfimare Viaggi ed Eventi d’Autore. Le aziende che hanno aderito alla manifestazione "Ulivo Day a Natale" seguiranno tutte le norme e le misure sanitarie, di cui alla Normativa Statale e Regionale vigente e dei Protocolli anti Covid-19, al fine di prevenire il rischio di contagio.

Tutte le informazioni sempre aggiornate sul programma delle attività sono disponibili sul sito: www.mtopuglia.it e sui canali social del Consorzio www.facebook.com/MtoPuglia e Instagram www.instagram.com/mtolioPuglia.