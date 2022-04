“L’ultima replica” di Domenico Clemente in scena al Teatro Traetta di Bitonto

Sabato 9 aprile a Bitonto (Teatro Traetta, ore 21) è in programma “L’ultima replica” di Domenico Clemente

Teatroinsieme

Domenico Clemente

L’ULTIMA REPLICA

Il canto del cigno

con Lidia Pentassuglia, Emanuela Pietanza

interpretato e diretto da DOMENICO CLEMENTE

DESCRIZIONE

Una fotografia. Un’immagine nella quale si confondono il travaglio del quotidiano e quello dell’animo del protagonista. Un “disegno alla lavagna” che non ha pretesa di spiegazione, ma piuttosto di omaggio. A chi di Teatro, onestamente, vive. L’uomo è un Attore. Non più giovane ma neanche troppo vecchio. Una carriera ben avviata, riconoscimenti, successi. Una sera, dopo un’ultima replica, s’addormenta nel suo camerino. Al risveglio, chiuso dentro senza la possibilità di uscire, si ritrova a ragionare sulle cose della vita e su quanto di bello c’è nel suo mestiere: la “magia” del Teatro, la sua forza, la rivoluzionarietà che gli è propria. E anche sul meno bello: quelli che se la credono, i ladri, i puttanieri. Ma c’è anche spazio, in questa notte strana, per un percorso più privato: gli affetti, le assenze, le omissioni. E c’è ancora tempo, in questa notte di solitudine e concentrazione, per pensieri e riflessioni sul mestiere di una vita. Sino a quel nuovo, inatteso, incontro.