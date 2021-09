'Bartolomeo e cioppina' e 'Il principe povero' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

A settembre al Teatro Casa di Pulcinella prosegue la rassegna estiva per le famiglie con gli ultimi due appuntamenti in cartellone:

Sabato 18 settembre ore 19.30 e domenica 19 settembre ore 18.00

BARTOLOMEO & CIOPPINA

scritto e diretto e interpretato da Deianira Dragone e Carmine Basile

Deianira Dragone, ovvero Cioppina, e Carmine Basile, Bartolomeo, iniziano a lavorare a questo progetto nel 1999, e da allora lo portano in giro nelle piazze, nelle scuole e nei teatri. Gli spettatori incontreranno il grande giocoliere equilibrista Bartolomeo, un clown bianco esigente e raffinato che desidera mostrare al pubblico le sue abilità ma che sarà ostacolato in continuazione dai pasticci della sua giovane assistente Cioppina, un clown rosso frizzante e poetico. Lo spettacolo oltre ad essere una dimostrazione di abilità nelle arti circensi (i due si cimentano con palle, birilli, monociclo, sfera di equilibrio, etc.), è una ricerca nel delicato mondo del clown, con le sue conquiste, i suoi errori e la sua instancabile voglia di giocare. In un susseguirsi di gags clownesche e situazioni bizzarre gli spe5atori di ogni età saranno travolti da un concentrato di umorismo e simpatia.

Sabato 25 settembre ore 19.30 e domenica 26 settembre ore 18.00

IL PRINCIPE E IL POVERO

con Anna Chiara Castellano Visaggi e Giacomo Dimase

regia Paolo Comentale

Per la messa in scena dello spettacolo Il Principe e il Povero, liberamente tratto dal grande classico della letteratura di Mark Twain, abbiamo tratto ispirazione dalle molte versioni animate e cinematografiche di questo capolavoro, amate e riconosciute dal pubblico dei bambini. Le differenze economiche possono influenzare tutta la crescita di un bambino, ma non minarne la vera natura. E dall’esperienza di vita si può trarre lezione, com’è dimostrato nella storia di Mark Twain. Il principe Edoardo e il povero Tom si incontrano e, stanchi della loro vita e molto simili nell’aspetto fisico, si scambiano i “ruoli”. Di qui tutta una serie di avventure, ma, alla fine, essi ne usciranno migliorati e sapranno rivelare la loro vera natura. Un allestimento molto giocoso in cui un narratore attore interagirà con gli spettatori per coinvolgerli nelle vicende e per dialogare con i burattini protagonisti della storia.

Il testo pone l’accento su quanto, nonostante le differenze economiche e culturali, la natura del bambino sia assolutamente la stessa a prescindere dalla provenienza familiare e come ognuno di essi possa, come il Povero di Twain, manifestare grande saggezza e generosità a prescindere dalla sua estrazione sociale.

Biglietto unico € 5,00 ( A partire dai 3 anni) in vendita presso i circuiti VivaTicket e presso il botteghino del teatro dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00

infotel 080 534 4660

