Il film “The Last Picture Show - L’ultimo Spettacolo” nella sede della Mediateca Regionale Pugliese

La Mediateca Regionale Pugliese è pronta per l’ultimo spettacolo nella sede di via Zanardelli a Bari. Appena sarà pronta, infatti, la nuova sede sarà operativa all’interno dell’ex Caserma Rossani, per accogliere tante nuove iniziative. Per salutare il “vecchio” contenitore e dare l’appuntamento ai suoi utenti al nuovo domani, venerdì 24 novembre alle 19 (ingresso libero fino ad esaurimento posti), sarà proiettato il film “The Last Picture Show - L’ultimo Spettacolo” diretto da Peter Bogdanovich, proposto in lingua originale e sottotitolato in italiano.

Il capolavoro di Bogdanovich è ambientato nei primi anni Cinquanta in una città immaginaria del Texas. Qui, l’unico cinema disponibile proietta l’ultimo film prima della chiusura definitiva: “Il fiume rosso” di Howard Hawks. L’evento segna la fine della giovinezza per i due amici Sonny e Duane e per un gruppo di amici, destinati a partire come soldati per la guerra in Corea.