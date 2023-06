 Umberto Tozzi in concerto gratuito a Castellana Grotte per Piazze d’Estate 2023

Indirizzo non disponibile

Comincia con uno degli artisti italiani più amati di tutti i tempi il percorso dei grandi eventi di Piazze d’Estate 2023, programma di appuntamenti estivi, da giugno a settembre, organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.

Domenica 2 luglio 2023, alle ore 21, in Largo Porta Grande a Castellana Grotte, Umberto Tozzi in concerto con Gloria Forever Tour.

Con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni di successi musicali e più di 80 milioni di copie di dischi, con le sue canzoni diventate degli inni per molte generazioni, Tozzi è uno degli artisti italiani più apprezzati in assoluto. Dai grandi classici, "Ti Amo", "Gloria", "Stella Stai", "Gli altri siamo noi", "Notte rosa", "Tu", ai successi più recenti, Tozzi continua a incantare il pubblico con la sua voce inconfondibile e la sua straordinaria verve sul palco. Il concerto "Gloria Forever" diventa così un appuntamento imperdibile con la grande musica italiana.

In attività dal 1968, Umberto Tozzi ha pubblicato 20 album in studio e 6 live, ha vinto il Festivalbar nel 1977 con il brano "Ti Amo" e nel 1994 con il brano “Io muoio di te” e il Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri mentre con “Gente di Mare”, in duetto con Raf, si è classificato terzo all'Eurofestival.

L’evento è gratuito, l’accesso a largo Porta Grande è libero. Attiva, tuttavia, anche la possibilità di usufruire dell’opzione #mettiticomodo e godersi il concerto comodamente seduti. Sono già più di 800 gli spettatori che hanno voluto cogliere questa opportunità: i ticket per i posti a sedere sono acquistabili online sul circuito TicketOne o presso le rivendite autorizzate TicketOne.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.