Un pomeriggio dedicato al football: a Bari un evento speciale per i cento anni del brand più antico del mondo del calcio

I cento anni del brand più antico del mondo del calcio saranno festeggiati in tutta l’Italia e la prima tappa sarà la Puglia, venerdì 17 maggio a partire dalle ore 16 nello store Banana Moon (corso Cavour 45). Sarà Bari dunque ad accogliere le iconiche football jersey Umbro Italia nello store che ha fatto la storia dello streetwear nel capoluogo pugliese.

In occasione dell’evento Always Umbro i primi trentafortunati potranno avere in regalo una jersey e non solo, potranno scegliere uno tra gli ambiti scudetti degli archivi storici di Umbro per customizzare la propria football jersey che sarà unica al mondo. I cento anni di vita del doppio diamante continueranno a lasciare un segno inconfondibile come accaduto su tante delle piùbelle maglie mai realizzate per i calciatori di ogni epoca: Cantona, Maradona, Ronaldo, Beckham e tanti altri, innumerevoli sono le maglie rimaste nella memoria dei tifosi e ancora ricercatissime dagli appassionati e collezionisti, capi che conservano intatto il proprio stile e originalità. Per l’evento Always Umbro saranno presenti tre ospiti speciali: Davide Arigliano, Domenico Papeo - in arte Papez - e Michele Carella, creator attivi su Instagram e TikTok molto amati in Puglia che animeranno il pomeriggio dedicato al football insieme a dj Fato e Kekko dmc al dj set live, per portare anche i più giovani a scoprire e amare Umbro come tante generazioni hanno fatto dal 1924 fino ad oggi.