Al Multicinema Galleria “Un altro domani”, il docufilm per sensibilizzare al tema della violenza sulle donne

Indagare nell’intimo più profondo delle relazioni per comprendere dove nasce e come si insinua la violenza, solitamente difficile da decifrare, ma minacciosa. È quella violenza che dà inizio a una spirale del male, che compromette l’esistenza di una persona. Arriva a Bari il tour del docufilm “Un altro domani” diretto da Silvio Soldini e scritto dallo stesso regista e da Cristina Mainardi. La proiezione barese, prima assoluta in Puglia, si terrà martedì 6 alle 20.30 al Multicinema Galleria (ingresso per inviti, inviando una mail a cipmpuglia2021@gmail.com), organizzata dal CIPM (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) Puglia. Dopo la visione, è previsto un breve dibattito.

Il CIPM Puglia, in rete con altri 8 CIPM regionali, è stato infatti parte attiva del Progetto Europeo ENABLE (Early Network-based Action against abusive Behaviours to leverage victim Empowerment The Zeus Protocol), con capofila il CIPM Milano, per la diffusione del “Protocollo Zeus” e la sensibilizzazione sulla prevenzione primaria dei fenomeni di violenza. Grazie alla partecipazione e alla collaborazione al Progetto, è stato realizzato il docufilm “Un altro domani”, con tappa nelle otto città coinvolte nel Progetto ENABLE.

Il documentario di Silvio Soldini e Cristina Mainardi, è un’indagine nel profondo delle relazioni “intime”, per comprendere dove, in che modo e perché la violenza si insinui. Un grande affresco umano, tracciato dalle testimonianze degli autori di violenza, delle vittime di maltrattamento e stalking, di bullismo e cyberbullismo, degli orfani di femminicidio e di tutti coloro che, ogni giorno, si occupano del problema, quali Polizia di Stato, Magistrati, Avvocati, Centri antiviolenza, Psicologi e Criminologi, che seguono percorsi trattamentali per uomini.

Il CIPM PUGLIA, nel settembre 2021, ha sottoscritto il “Protocollo Zeus” un Protocollo d’intesa con la Questura di Bari, in materia di atti persecutori e violenza domestica, con l’obbiettivo di prevenzione primaria, intervenendo nella gestione di situazioni violente, conflittuali e di stress elevato, attraverso il trattamento degli autori e il sostegno indiretto alle vittime. Nel giugno 2022 è stato sottoscritto anche con la Questura di Andria –BAT.

Il “Protocollo Zeus” viene attivato nei confronti di un soggetto maltrattante o di uno stalker, nel momento in cui lo stesso si renda protagonista di un comportamento che potrebbe sfociare in violenza, ma non è ancora ascrivibile ai reati specifici di violenza domestica o di stalking. In questo caso, il questore emette un “ammonimento”, provvedimento amministrativo che serve a intimare alla persona di interrompere qualsiasi forma di aggressione, anche verbale. Allo stesso tempo, si invita l’ammonito a seguire un percorso di recupero trattamentale, sotto la cura di un team di professionisti, presso il CIPM Puglia, preposto a contrastare la violenza e i conflitti interpersonali.

Oltre alla cooperazione in questo ambito con le forze dell’ordine, il CIPM lavora in sinergia con tutte le realtà che si occupano del problema della violenza (CAV, SERD, CSM, Consultori…), perché i percorsi trattamentali degli autori di questi comportamenti violenti o persecutori (attuati anche nell’ambito del c.d. Codice Rosso o nelle carceri, con progetti specifici), si integrino per la miglior tutela delle vittime (anche secondarie, quali i minori).

Il CIPM è anche attento alla informazione e sensibilizzazione del territorio su questi temi, attraverso corsi, incontri e conferenze. Da ultimo “La prevenzione dei fenomeni di violenza e persecutori: L’ammonimento e il Protocollo Zeus” 13.12.2021 – Aula Consiliare Ordine Avvocati Bari; “L’Ammonimento del questore e il Protocollo Zeus”, tenutosi nel Centro Polifunzionale Studenti, in data 21 febbraio 2022; “Codice rosso e percorsi trattamentali tra opportunismo e opportunità”, tenutosi nell'Aula Consiliare dell'Ordine degli avvocati di Bari, in data 16 febbraio 2023.

L'importanza del lavoro del CIPM PUGLIA è concentrato nel perseguire un obiettivo che è quello di lavorare sugli autori di violenza, sia per prevenirne l’escalazione che per ridurre i rischi di recidiva, nonché utilizzare ogni strumento utile da un punto di vista culturale ed operativo anche per aiutare ad affrontare e risolvere le difficoltà relazionali.