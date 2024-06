Lo spettacolo 'Un giorno come un altro' a Molfetta per la rassegna Trame Contemporanee

Un seggio elettorale nel giorno in cui Godot sono gli italiani e l’astensione raggiunge livelli quasi assoluti. Il festival Trame Contemporanee, con la direzione artistica di Marianna de Pinto e Marco Grossi, prosegue l'8, alla Cittadella degli Artisti di Molfetta, alle 21, con le irriverenti riflessioni sulla società e sulla politica italiana di “Un giorno come un altro”, spettacolo scritto e diretto da uno degli autori di Boris, Giacomo Ciarrapico, con due degli interpreti della serie di culto, Luca Amorosino e il materano Carlo De Ruggieri.

Un seggio elettorale è a modo suo un luogo simbolo di una democrazia. Quel semplice gesto, ossia votare, per anni è stato considerato quasi sacro da molti italiani, ma con il passare degli anni c’è stato uno scollamento sempre maggiore tra Paese reale e classe dirigente. E questo fenomeno ha provocato un disinteresse dilagante da parte dei cittadini nei confronti di quel gesto sacro: a ogni tornata elettorale, la prima vera notizia è la crescente astensione degli aventi diritto.

È, secondo gli analisti, una malattia irreversibile. Qui si racconta quel giorno in cui l’astensione raggiungerà livelli quasi assoluti e solo il quattro per cento della popolazione andrà a votare. Ma un seggio elettorale è anche un luogo dove alcuni cittadini, gli scrutatori, sono costretti a passare un’intera giornata uno accanto all’altro. Non sapendo nulla uno dell’altro e spesso avendo visioni diverse del mondo e quindi, non di rado, mal sopportandosi vicendevolmente. Ed è così che Ranuccio e Marco si ritroveranno fianco a fianco nella sezione 4607 (un seggio alle porte di Roma) ad aspettare gli elettori che non arriveranno mai.

Scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico, musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia, scene di Andrea Quattropani. Produzione Viola Produzioni Centro di Produzione Teatrale.

La serata proseguirà con un dj set a cura di Fabio Ricciuti e Marco Cassanelli.

Il 9 giugno, alle 20, l’intensa settimana di Trame Contemporanee, si conclude al Teatro Babilonia, con “Linkedìm” di Sal Modugno, studio teatrale, a cura della Compagnia Anomalia in coproduzione con Compagnia Malalingua, sulle incertezze dei giovani italiani e sul loro rapporto con il mondo del lavoro segnato da incertezza, claustrofobia, attesa e con il sarcasmo come unica arma di difesa.

Info: info@tramecontemporanee.it o 351/852.84.04.