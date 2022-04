Un italiano in Islanda a "libri in comune e..."

La chiamano la Terra del Ghiaccio e del Fuoco, il Paese delle aurore boreali, delle pulcinelle di mare, degli iceberg, dei geyser, ma non solo: sotto le luci del Nord vive un popolo con una cultura straordinaria, in parte molto diversa dalla nostra, ricca di capolavori letterari e tradizioni affascinanti.

La stessa architettura moderna, talvolta poco attraente, racchiude profumi ed esperienze sorprendenti.

A parlarci della sua meravigliosa storia d’amore con l’isola di ghiaccio sarà Roberto Luigi Pagani, autore del libro “Un italiano in Islanda”, edito Sperlling & Kupfer, che sarà ospite del salotto virtuale di “Libri in comune e...” mercoledì 20 aprile, h 19:00, sulla pagina Facebook omonima.

L’iniziativa “Libri in comune e...” patrocinata dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto, Cellamare, Grumo Appula, Bitetto e dalla Città Metropolitana, nasce dall’intento di mettere nuovamente in rete le pluriennali esperienze in ambito sociale e culturale delle tre amministratrici comunali Francesca Marsico, Marisa Romeo, Eliana Zammataro arricchite da quelle di Chiara Servedio e Giulio De Benedittis, rappresentanti dei nuovi comuni che si sono uniti alla rete, per promuovere nuovi spazi dedicati a tutti, dai più piccoli ai più grandi, scommettendo attraverso l’uso di internet, sulla creazione di nuovi luoghi di conoscenza, di bellezza e condivisione.