Un mare in vetrina, la mostra di Leonardo Basile

Dal 25 settembre al 15 ottobre 2021 Leonardo Basile, artiere in quel di Bari S.Spirito, espone in vetrina un suo MARE : Dipinto dalle dimensioni di cm 100 x 100, ad acrilici e smalti, su tessere in legno di pioppo. Lo spazio espositivo è quello di Via Verdi, 7 del Centro d'Arte e Cultura 'Leonardo da Vinci', in Santo Spirito. La rassegna in cui si inserisce l'esposizione è quella di 'Arte in vetrina a S.Spirito' anno 2021 promossa ed organizzata del Centro d'arte.



In una recensione al Nostro, Antonella Colaninno, critico d'arte in Bari ebbe a scrivere: "Leonardo Basile è un artista poliedrico ed originale. Nella sue continue sperimentazioni il concetto di spazio si traduce nel rapporto tra la dimensione dell’oggetto e i luoghi della sua manifestazione. Nelle sue creazioni c’è sempre un ordine compositivo, anche nella libertà del segno, nell’apparente dialettica, perché c’è un senso di equilibrio nella diversità. Le sue “tessere”sono piccole geometrie, porzioni quadrate di spazio che accolgono essenze policrome, sfumature variabili di colore che si modificano sulla base di una stessa tonalità. Alle volte sono quadrati di spazio nei quali si armonizzano colori e composizioni diverse che giocano tra loro nei contrasti cromatici e nelle fantasie delle forme. Il concetto di spazio si esprime nelle sovrapposizioni di oggetti, nelle sperimentazioni sui materiali poveri come il legno. C’è la volontà di misurare lo spazio, di dare un senso a ciò che scorre intorno a noi. Nell’idea di spazio c’è anche una ricerca attenta del colore attraverso la sintesi formale; un minimalismo che affida a corpi minuscoli come particelle la traduzione di una spazialità come pura idea, come concetto autonomo, uno spazialismo che riproduce i concetti spaziali di Fontana. L’elaborazione digitale rappresenta la dimensione di un nuovo spazio, quello virtuale, nel quale la dialettica è nella sintesi tra reale e virtuale, nella fusione dei processi di elaborazione che trasformano un oggetto bidimensionale reale in un prodotto alternativo, attraverso un intervento tecnologico."



