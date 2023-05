All'AncheCinema di Bari la proiezione del film "Un nemico invisibile"

Bari è la terza tappa del tour nelle sale italiane del film Un nemico invisibile, dopo la presentazione fuori concorso al 34° Trieste film Festival e l’anteprima alla 19a edizione delle Giornate degli Autori-Notti Veneziane. Venerdì 26 maggio alle ore 20.30 il docufilm di Riccardo Campagna e Federico Savonitto sarà proiettato al cinema AncheCinema di Bari. Alla serata, oltre ai due registi, sarà presente Cosimo Terlizzi, regista e artista di Bitonto che nel 2018 ha diretto il suo primo lungometraggio, Dei (prodotto da Riccardo Scamarcio, Valeria Golino, Viola Prestieri).

Il film prende avvio dalla morte di Riccardo Rasman, un ragazzo con disabilità mentali che il 27 Ottobre 2006 a Trieste è stato brutalmente ucciso nella sua abitazione durante un intervento della Polizia, che agì senza motivo, sfondando la porta del suo appartamento e picchiandolo duramente dopo avergli legato mani e piedi con del filo di ferro e sedendosi sul suo corpo fino a provocarne la morte. “La morte di Rasman era pacificamente evitabile” è scritto nella sentenza del Tribunale di Trieste. Per i genitori novantenni e la sorella Giuliana la blanda condanna inflitta ai poliziotti è insufficiente, ma nessuno sembra disposto a prestare loro ascolto. Ciò nonostante non hanno mai smesso di battersi per ottenere verità e giustizia. Mentre i familiari tentano di elaborare un avvenimento incomprensibile si fanno nel contempo strada teorie ed interpretazioni alternative che possano giustificare tutte le ingiustizie subite. Dietro la morte di Riccardo potrebbe infatti celarsi lo stesso nemico che da anni ordisce piani per appropriarsi del loro terreno. La verità sfugge ad ogni tentativo di approfondimento.