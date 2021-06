Al via la stagione estiva di incontri d'autore di 'Un Panda sulla Luna'

Si riparte, con nuove energie e nuovi stimoli. Con la consapevolezza che il tempo trascorso finora abbia sì lacerato relazioni e pensieri, ma anche stimolato nuove forme di socialità e di condivisione, con la speranza come bene comune irrinunciabile. Il cortile del MAT – Laboratorio Urbano di Terlizzi torna così ad ospitare gli eventi e gli incontri d’autore organizzati dall’Associazione Culturale “Un Panda sulla Luna”, forte di una collaborazione avviata nel 2019 con il Collettivo Zebù e che si è già costruita uno spazio riconosciuto e apprezzato dall’informazione e dal pubblico di lettori, portando nella città dei fiori nomi prestigiosi della narrativa e della saggistica contemporanea come Gianrico e Francesco Carofiglio, Paolo Borrometi, Gabriella Genisi, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, Erica Mou, solo per citarne alcuni. Un percorso che porterà in autunno all’apertura, nei suggestivi spazi ottocenteschi dell’ex mattatoio comunale di Terlizzi, di una libreria indipendente di prossimità con lo stesso nome dell’associazione, presieduta dal blogger Gabriele Torchetti.

La stagione estiva, con un cartellone in ulteriore aggiornamento, partirà giovedì 10 giugno con il pianista acclamato in tutto il mondo Emauele Arciuli e il suo saggio di estetica “La Bellezza della Nuova Musica” – edizioni Dedalo. A dialogare con lui il giornalista, autore e conduttore appassionato di musica Nick Difino. Si prosegue mercoledì 30 giugno con il ritorno a Terlizzi, dopo i fasti televisivi della fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”, della scrittrice di gialli Gabriella Genisi, questa volta con il suo ultimo noir “La Regola di Santa Croce” – Rizzoli, ambientato nel Salento e con protagonista la marescialla dei carabinieri Chicca Lopez. Incontro moderato dal giornalista di “Repubblica” Giuliano Foschini.

Due al momento gli appuntamenti di luglio: il primo giovedì 22 un nome che ha segnato la storia del giornalismo della moda e del costume in Italia, Mariella Milani, firma prestigiosa dell’informazione RAI. A Terlizzi per presentare il suo ultimo libro “Fashion Confidential – quello che nessuno mai vi ha raccontato sul mondo della moda”, edizioni Sperling e Kupfer. In un dibattito frizzante e ricco di sorprese con la giornalista Silvia Viterbo. Giovedì 29 luglio sarà la volta di un’autrice di cui tutti parlano come del fenomeno narrativo degli ultimi tempi, Donatella Di Pietrantonio, candidata all’edizione 2021 del Premio Strega con il suo ultimo romanzo “Borgo Sud” – Einaudi editori. Sul palco con lei la giornalista di “Repubblica” Anna Puricella.

E a settembre torna per la seconda edizione il festival letterario “Equinozio d’Autore”, dopo lo strepitoso successo dello scorso anno, che lo ha portato ad essere inserito nell’elenco delle manifestazioni estive più importanti secondo la autorevole rivista di settore “Il Libraio”. Dal 23 al 26 settembre 3 giornate dedicate ad altrettanti autori del momento, i cui nomi saranno resi noti nelle prossime settimane, con una chiusura “evento speciale” sabato 2 ottobre.

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 20,00. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, secondo le norme anti-covid.

