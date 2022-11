“Un Panettone per la Vita”, a Castellana Grotte e Putignano l'iniziativa a sostegno della donazione del midollo osseo

Quattro piazze di Puglia pronte ad accogliere, domenica 27 novembre 2022, il primo weekend dell’iniziativa “Un Panettone per la Vita” promossa da Admo - Associazione Donatori Midollo Osseo, l’associazione donatori midollo osseo che si occupa di tutte le fasi legate alla donazione del midollo osseo: dall’informazione, all’iscrizione al registro donatori, al reperimento in caso di compatibilità, fino alla donazione effettiva.

I volontari Admo Puglia saranno presenti a Brindisi, Castellana Grotte (Ba), Putignano (Ba) e Spinazzola (Bt), così come contestualmente accadrà in centinaia di piazze italiane e così come per tutto il mese di dicembre accadrà in tante altre piazze pugliesi, con postazioni dedicate alla campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione: disponibili pandori e panettoni Admo che, oltre ad essere deliziosi, aiutano anche a raccogliere fondi a sostegno dell’attività di sensibilizzazione per aumentare il numero degli iscritti al registro donatori (IBMDR).

L'elenco degli appuntamenti pugliesi è pubblicato sul sito www.admopuglia.it. Sarà, inoltre, possibile sostenere la campagna scegliendo i prodotti da ricevere e contattando i singoli referenti delle città pugliesi, rintracciabili nell’apposita sezione del sito Admo Puglia.

Sarà possibile scegliere tra vari gusti di pandoro e panettone: il Gran Panettone da 1 kg, racchiuso in una elegante scatola rossa con fiocco oro, tipica dei più eleganti regali del Natale, i panettoni, dal classico con canditi ricoperti di glassa alla nocciola, con gocce di cioccolato, con pere e cioccolato, ma anche il classico, ma intramontabile pandoro.

Novità assoluta del 2022 sono i panettoni di Bauli per Admo con scaglie di cioccolato e al caramello con gocce di cioccolato fondente, ricoperto di cioccolato al latte.

Questo, al momento, l’elenco completo delle piazze di Puglia per “Un Panettone per la Vita”:

Brindisi, domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8,30 alle ore 20, piazza Vittoria

Castellana Grotte (Ba), domenica 27 novembre 2022, dalle ore 10 alle ore 13, piazza Garibaldi

Putignano (Ba), domenica 27 novembre 2022, dalle ore 10 alle ore 12, piazza Teatro

Spinazzola (Bt), domenica 27 novembre 2022, dalle ore 10 alle ore 13, piazza San Sebastiano

Brindisi, sabato 3 dicembre 2022, dalle ore 8,30 alle ore 20, piazza Vittoria

Foggia, sabato 3 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20, corso Vittorio Emanuele Isola Pedonale

Taranto, sabato 3 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 14, piazza Sicilia

Castellaneta (Ta), domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 13, via San Francesco, zona Portici

Foggia, domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 13, corso Vittorio Emanuele Isola Pedonale

Alessano (Le), domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 12 in piazza Don Tonino Bello

Castellana Grotte (Ba), domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 10 alle ore 13, piazza Garibaldi

Taranto, domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 14, piazza Immacolata

Grottaglie (Ta), domenica 11 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 13, piazza Vittorio Veneto

Aradeo (Le), domenica 18 dicembre 2022, dalle ore 15 alle ore 20, viale Einstein

Ulteriori informazioni, gli aggiornamenti sulle iniziative delle singole sedi e altri approfondimenti sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia.