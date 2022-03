SABATO 5 MARZO 2022

PASOLINI100

La libreria Quintiliano, nel giorno del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, presenta:

UN PESCIOLINO. La realtà non abbocca

lezione spettacolo con Irene Gianeselli



Una produzione Compagnia dei Felici Molti con Bottega Progetti Poetici Permanenti – Pier Paolo Pasolini

consulenza artistica Luigi Mezzanotte



Note di regia

Un pesciolino arriva nella drammaturgia di Pasolini intorno al 1957.

Prima della grande rivoluzione del Teatro del Manifesto, Pasolini sperimenta il gioco puro, un tuffo verticale nella passione e nell’ideologia della ribellione tutta da conquistare in corpo di Donna. Tutt’altro che inconcludente, imperfetto o incompleto, questo testo raramente portato in scena è un unicum nella drammaturgia pasoliniana: non somiglia strutturalmente agli altri suoi testi. Questo monologo è scritto in contrappunto, con una forza estrema che emerge da delicatezza, chiarezza strutturale e formale che sostengono un momento di vita oscuro, arrabbiato, che prende coscienza di sé disvelandosi nell’attesa di un fatto cruciale: il pesciolino è una allegoria, ciò che deve abboccare è la realtà in sé. Più che a Brecht, qui ci si potrebbe riferire alla staticità di Ionesco e anche di un certo Cocteau: quella monologante è una persona che cerca di dare un significato all’esistenza in un continuo moto di fuga dalla risoluzione.

In Un pesciolino la Donna è mostrata in tutta la sua fragilità, balbettante, sospesa in se stessa, persa nelle trame della Storia che non ha la forza di rifiutare ma che pure ha compreso avendone provato nella carne le sofferenze, le privazioni e la più feroce delle negazioni: il diritto all’amore.



IRENE GIANESELLI

Giornalista, critico cinematografico SNCCI, pianista, attrice e drammaturga, scrittrice e regista, nel 2016 ha fondato l’Associazione Felici Molti.

Il misuratore del Mondo (2021) è il suo primo cortometraggio (vincitore e selezionato già in numerosi concorsi cinematografici internazionali) nato nell’ambito del Festival Conversazioni – La letteratura è di scena.

Il movimento del ritorno (Les Flaneurs Edizioni, 2021) è il suo primo romanzo.



(Foto Giose Brescia)



18.30 l Libreria Quintiliano - Mondi Possibili

