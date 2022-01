“Un tram che si chiama desiderio” con Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci in scena a Conversano e Corato

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dopo la tappa di questa sera a Conversano (Teatro Norba, ore 21), lo spettacolo “Un tram che si chiama desiderio” con Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci, di Tennessee Williams per la regia di Pier Luigi Pizzi, si sposterà domani, 21 gennaio a Corato (Teatro Comunale, ore 21) e sabato 22 gennaio a Bisceglie (Politeama Italia) per le stagioni teatrali organizzate dalle amministrazioni locali in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il dramma, vincitore del Premio Pulitzer nel 1947, mette per la prima volta l’America allo specchio su temi quali omosessualità, sesso, disagio mentale e ipocrisia sociale.

A Corato è stata attivata una promozione speciale “2 BIGLIETTI AL PREZZO DI 1”. Per ogni biglietto intero acquistato, il secondo è in omaggio. I biglietti in promozione speciale sono acquistabili esclusivamente al botteghino del Teatro Comunale il giorno 21 gennaio secondo i seguenti orari: dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 19.00 fino ad inizio spettacolo.

A Bisceglie i biglietti last minute a € 12,00 saranno in vendita al botteghino del Politeama Italia un’ora prima del sipario per gli ordini di posti disponibili.

Info: www.teatropubblicopugliese.it

SCHEDA SPETTACOLO

Gitiesse Artisti Riuniti

Mariangela D’Abbraccio, Daniele Pecci

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO

di TENNESSEE WILLIAMS

traduzione Masolino D’amico

con Angela Ciaburri, Stefano Scandaletti, Gabriele Anagni, Erika Puddu, Massimo Odierna

regia PIER LUIGI PIZZI



La leggenda vuole che fosse proprio su un tram, su cui girovagava da studente, che il giovanissimo Tennessee Williams si facesse l’idea di un dramma che svelava il lato oscuro del sogno americano. Il dramma, vincitore del Premio Pulitzer nel 1947, mette per la prima volta l’America allo specchio su temi quali omosessualità, sesso, disagio mentale e ipocrisia sociale. Ambientato nella New Orleans degli anni Quaranta, lo spettacolo narra la storia di Blanche Du Bois, interpretata da Mariangela D’Abbraccio, che in seguito al pignoramento della casa di famiglia, lascia la città di Laurel e si trasferisce nel piccolo appartamento della sorella Stella, sposata con un uomo rozzo e volgare di origine polacca, Stanley Kowalsky, interpretato da Daniele Pecci.