Trio di talenti pugliesi ed un giovane pianista spagnolo in concerto a Modugno

Sabato 6 aprile, alle ore 19,00, nella Sala Concerti di Palazzo Cesena, nel centro storico di Modugno, tornano i concerti della Rassegna Giovani Concertisti “Rocco Caporusso”, organizzata dall'Associazione Seven Arts di Bari in collaborazione con l'Associazione Musicale “Rocco Caporusso” e con il patrocinio del Conservatorio N. Piccinni.

Si tratta di un ciclo di concerti molto apprezzati dal pubblico, che vede esibirsi, nell'elegante cornice della Sala Concerti di Palazzo Cesena, giovani talenti provenienti da prestigiose istituzioni ed accademie italiane ed europee.

Il concerto del 6 aprile propone il pianista spagnolo Jorge Martinez Prieto, con un programma tanto impegnativo quanto affascinante, che spazierà dal Preludio e fuga n. 16 di Bach alla sonata n. 23 op 57 “Appassionata” di Beethoven alla Ballata n. 1 in sol min. ed allo Studio op. 10 n. 4 di Chopin, per terminare con un doveroso omaggio alla terra di origine del giovane musicista, con l'”Allegro da concerto” di Granados. A seguire, sarà la volta del Trio Surya, formato da tre eccellenze del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, la pianista Annastella Caragiulo, la violoncellista Cosmaola Antonella Nitti ed il violinista Francesco Paolo D'Alessandro che, per curriculum e talento, rappresentano, nonostante la giovane età, assolute certezze nel panorama musicale. Il trio Surya proporrà il “Trio op. 8 n. 1” di Johannes Brahms.

Bari, 4 aprile 2024

