Un viaggio chiamato Fotografia

L’associazione di Promozione Sociale #WeAreInBari presenta Giuseppe Tangorra Venerdì 1 aprile a partire dalle 18.30 presso il Politecnico di Bari - Sala Videoconferenza - piano -1 - Via Giovanni Amendola, 126, si terrà l’evento culturale e incontro con il fotografo internazionale Giuseppe Tangorra che, oltre ad aver conseguito diversi riconoscimenti anche all’estero, è stato nominato tra gli ambasciatori italiani della fotografia in Cina per il Fiof nel 2016. In questo workshop, attraverso la visione di alcuni lavori il fotografo presenterà la sua visione della fotografia, dall'idea di reportage alla sua realizzazione. Si soffermerà poi in particolare sulla scelta del bianco e nero in digitale, e con cenni sul bianco e nero analogico, presentando il suo ultimo lavoro ancora in fase di editing, durato ben nove anni e da cui presto nascerà un libro. Si tratta di un incontro gratuito con l’autore aperto al pubblico, Per accedere è obbligatorio esibire la Certificazione Verde – cosiddetto green pass “rafforzato” o “super green pass e prenotarsi tramite e-mail da inviare a weareinbari.official@gmail.com.