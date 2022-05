Una canzone intorno al mondo, musiche di Stevie Wonder, George Benson, Donald Fagen, al Jarreau, Pino Daniele

Sabato 23 luglio 2022 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce viaggia insieme a “Una canzone intorno al mondo” del Mario Rosini Trio, formato da Mario Rosini alla voce e pianoforte, Paolo Romano al basso e Mimmo Campanale alla batteria.



Un concerto in Puglia. In collaborazione con il Duke Jazz Club, che è un itinerario musicale tra jazz, funk e pop e che tocca i repertori senza tempo di Stevie Wonder, George Benson, Al Jarreau, Pino Daniele e tanti altri. A guidare il pubblico ci sarà il Mario Rosini Trio, alias Mario Rosini – cantante e pianista, una formazione classica al Conservatorio di Bari, presidente della Commissione artistica del Premio Mia Martini, una incessante attività in sala di registrazione con nomi come Edoardo De Crescenzo, Eros Ramazzotti e Simona Bencini, e sul palco insieme a Michael Bublè, Al Jarreau e Dionne Warwick, e docente di Canto jazz al Conservatorio Duni di Matera –, Paolo Romano – bassista, contrabbassista e percussionista, formazione con giganti come John Scofield e Jim Porto, una carriera che lo vede girare i cinque continenti ed esibirsi per la Rai e la Tv di Stato greca, collaborazioni del calibro di Mogol, Nada e Marco Armani e attualmente impegnato attivamente come supporter di numerosi solisti emergenti del panorama jazz italiano – e Mimmo Campanale – batterista autodidatta, il jazz quale campo privilegiato di interesse e ricerca musicale e una attività concertistica che lo porta per prestigiosi festival in tutto il mondo, dalla Spagna all’America, Portogallo e Francia, con artisti come Fabrizio Bosso, Serena Brancale e Chris Potter.