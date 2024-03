Eccellenze femminili a Molfetta: traguardi, difficoltà e conquiste legate a percorsi intrapresi fra diritti e pari opportunità

Eccellenze femminili pugliesi accomunate da idee innovative e capacità imprenditoriali e che, con determinazione e formazione, contribuiscono al rinnovamento economico e sociale del territorio. Sono le protagoniste di “Una è centomila – Quello che le donne dicono”, in programma giovedì, 7 marzo, alle 10 nella sede di Network Contacts in via Olivetti, 17 a Molfetta.

L’evento, moderato da Annamaria Ferretti, giornalista professionista e direttora de L'Edicola del Sud, è promosso da “Contasudinoi”, la onlus nata all’interno dell’azienda, e ha l’obiettivo di celebrare le donne del territorio che nella loro attività professionale si sono distinte per tenacia, impegno, qualità e capacità di visione, privilegiando l’impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti, la passione ed etica, il tutto in campi diversi come quello sociale, artistico, economico, scientifico, culturale, scolastico, politico. E quale luogo migliore per farlo se non nella sede della società di call center e customer care che vanta una presenza di donne pari al 70%.

Sono in tutto quindici le donne che interverranno, scelte in settori diversi, e ognuna mostra a proprio modo il concetto di unicità ma anche di insieme per generare cambiamento: Rosa Barone, assessora regionale al welfare, politiche di benessere sociale e pari opportunità; Antonella Carone, attrice; Anna Capurso, assessore del Comune di Molfetta con delega alla socialità, pari opportunità e consulta femminile; Sara Ciafardoni, studentessa, scrittrice, blogger e bookstagrammer; Maria Cicorella, chef ristorante con stella Michelin “Pashà”; Grazia Di Bari, consigliera regionale delegata alle politiche culturali; Rossella Falcone, consigliera di amministrazione AQP e vicesindaco del Comune di Vieste; Mirella Immacolato, coordinatrice AIRC Puglia; Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice, attrice, già deputata; Livia Pomodoro, presidente Teatro No’hma e docente Cattedra Unesco in “System for sustanaible development and social inclusion” all’Università statale di Milano; Diletta Rosati, presidentessa della Onlus Contasudinoi e manager di Network Contacts; Maria Rosaria Scherillo, imprenditrice nel settore dell’Information Technology, ceo e founder di Clè e vicepresidente CNCT; Cristina Tajani, economista e senatrice della Repubblica, già assessore al lavoro e sviluppo economico del Comune di Milano; Manuela Vitulli, travel blogger e influencer.

A chiudere l’evento l’esibizione musicale dell’orchestra al femminile "Note di Puglia".