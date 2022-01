Al Teatro Barium in scena lo spettacolo 'Una eredità a sorpresa'

Sul Palco del Teatro Barium andrà in scena lo spettacolo “ Una eredità a sorpresa”. Commedia comica in due atti di Piero De Lucia e Franco De Giglio (dal sabato 22 Gennaio a domenica 22 febbraio 2022) il sabato alle ore 21:00 e la domenica alle ore 19:30.

Un coppia di coniugi Ciccillo e Graziella, interpretati da Franco De Giglio e Kikka Frisini , vivono in una comoda casa di città insieme alla loro figlia Filomena interpretata da Vanessa De Nicolo , che aiuta la madre nelle faccende di casa e saltuariamente il padre nella sua bottega di alimentari. Ma a causa della pandemia da Covid si verrà a creare una crisi economica per l’attività di Ciccillo che metterà in seria difficoltà questa famiglia. In questo frangente Filomena conoscerà un uomo di nome Fisietto interpretato da Piero De Lucia , un tipo molto particolare non ben visto da Graziella e in particolare da Ciccillo. Quando tra Fisietto e Filomena nascerà un sentimento, le cose inizieranno a prendere un’altra piega e Fisietto comincerà a diventare simpatico a Graziella che vorrebbe una sistemazione definitiva per la figlia, che tra l’altro è anche nei pensieri del vecchio amico di Fisietto; Beniamino interpretato da Luca Mastrolitti . La relazione tra Filomena e Fisietto non sarà per nulla gradita dalla madre di quest’ultimo che si scoprirà essere una Contessa interpretata da Caterina De Lucia che bada solo ed esclusivamente ai propri interessi. Da quel momento si verificheranno tante situazioni esilaranti e colpi di scena molto scoppiettanti per un finale davvero insolito e ricco di sorprese.

Per il programma completo è possibile cliccare su questo link: www.mtbproduzioni.com/teatrobarium

Location: TEATRO BARIUM – Via Pietro Colletta n.6 – BARI

Info e prenotazioni: 080 561 72 64

Box Office: Teatro Barium - BARI