Una luce blu di speranza, i Leo pugliesi per la giornata mondiale del diabete

Sabato 14 novembre, in occasione della giornata mondiale della lotta al diabete, alcune piazze della Puglia saranno illuminate con delle luci di colore blu, così come avviene in 60 paesi del mondo.



Alcuni club Leo, i giovani Lions, hanno sensibilizzato le istituzioni verso questa iniziativa: tra gli altri, le luci blu appariranno a Foggia, Gravina, Gioia del Colle, Taranto, Brindisi, Fasano, Nardò e Galatone, dove alcuni importanti monumenti si coloreranno di blu per una sera.



L’ obiettivo è quello di educare alla prevenzione del diabete e una buona gestione di esso, così come le malattie ad esso correlate e la qualità della vita che può essere raggiunta con la sua buona gestione.







“Questa iniziativa è volta a creare sensibilità attorno ad una patologia sempre più diffusa, anche tra i giovani, spesso causata da un’alimentazione scorretta; è importante che sin da piccoli si comprenda l’importanza di salvaguardare la propria salute attraverso uno stile di vita sano” ha dichiarato Lorenzo De Marco, presidente dei Leo pugliesi.







L’iniziativa, promossa dalla federazione internazionale del Diabete e dall’Organizzazione mondiale della Sanità, è giunta al suo ventinovesimo anno, e solitamente accompagnata da altri eventi di sensibilizzazione.